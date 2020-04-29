Пропуска на улицу по QR-кодам в Самарской области оказались не очень эффективными

29 Апр 2020 2020-04-29T22:14:17+03:00

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Участники оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудили, оправдала ли себя система пропусков по QR-коду, которую тестировали в Кинеле. Как оказалась, она не оправдала ожиданий в полной мере.

Руководитель департамента информационных технологий и связи региона Константин Пресняков доложил об опыте использования системы в других регионах страны, отметив, что эпидемиологическая ситуация в субъектах РФ разная. Именно для Самарской области эффективность пропусков на улицу по QR-кодам оказалась невысокой.

- Мы получили важный опыт, определили готовность. Еще раз хочу сказать слова благодарности жителям Кинеля, принимавшим участие в тестировании: вы сделали это в интересах всего общества, всех жителей Самарской области. Инструментарий готов. Мы понимаем, что в случае необходимости можем его использовать. Еще раз спасибо, — отметил в свою очередь губернатор Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU