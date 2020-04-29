Коронавирус в Тольятти, последние новости на 30 апреля 2020 года: новые случаи и первое место по числу заболевших

29 Апр 2020 2020-04-29T23:10:20+03:00

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 30 апреля: все самое важное, что нужно знать

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Автоград продолжает оставаться на первой строчке по число заболевших Covid-19. За минувшие сутки позиции только укрепились. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 30 апреля 2020 года - все, что нужно знать прямо сейчас, самые важные факты.

В Тольятти коронавирусом заболели четыре человека. Еще трое - в соседнем Жигулевске. Плюс один - в Ставропольском районе.

В автомобильной столице и Ставропольском районе по одному человеку выявили из тех, кто ранее контактировал с covid-положительными. В Жигулевске таких оказалось двое. У остальных обнаружен коронавирус с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ".

Тольятти в списке лидеров по числу заболевших коронавирусом в Самарской области. Там таких 113 человек. Часть из них уже выздоровела. Есть те, кто не смог справиться с болезнью.

Между тем в регионе до 12 мая продолжает действовать режим самоизоляции. К нему с 1 мая добавится "масочный". Тольяттинцам теперь нежелательно будет выходить из дома без маски. Их обязали носить в людных местах: магазинах, общественном транспорте, социальных учреждениях. Адреса аптек и магазинов, где можно купить маски, есть на сайте местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU