2020-04-30T09:00:50+03:00
Общество

В Самаре у горе-матери забрали четырехлетнюю дочь

Женщина ограничена в родительских правах на 6 месяцев
Владислав КИРСАНОВ
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У женщины есть полгода, чтобы исправиться ФОТО: УФССП по Самарской областиУ женщины есть полгода, чтобы исправиться ФОТО: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Самары исполнили решение Красноглинского районного суда города в отношении местной жительницы. Дело в том, что женщине ограничили родительские права на 6 месяцев. Поэтому ее четырехлетняя дочь должна была быть передана органам опеки.

– Судебные приставы приехали по указанному адресу. Была проведена беседа с женщиной, ей объяснили, что необходимо исполнить решение суда, чтобы не травмировать психику ребенка, – сообщает УФССП по Самарской области.

Мать согласилась с работниками исполнительной власти. Девочка была передана в органы опеки и попечительства. Таким образом, исполнительное производство было окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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