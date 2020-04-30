В Самаре у горе-матери забрали четырехлетнюю дочь
Судебные приставы Самары исполнили решение Красноглинского районного суда города в отношении местной жительницы. Дело в том, что женщине ограничили родительские права на 6 месяцев. Поэтому ее четырехлетняя дочь должна была быть передана органам опеки.
– Судебные приставы приехали по указанному адресу. Была проведена беседа с женщиной, ей объяснили, что необходимо исполнить решение суда, чтобы не травмировать психику ребенка, – сообщает УФССП по Самарской области.
Мать согласилась с работниками исполнительной власти. Девочка была передана в органы опеки и попечительства. Таким образом, исполнительное производство было окончено.
ИСТОЧНИК KP.RU