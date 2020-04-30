В Тольятти продолжают выявлять граждан, ставящих на учет мигрантов

30 Апр 2020 2020-04-30T09:16:23+03:00

За свою услугу гражданин получил деньги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На этот раз 50-летний мужчина прописал в квартире 11 иностранцев

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Полицейские Самарской области продолжают выявлять факты нарушения миграционного законодательства. На сей раз в Центральном районе города обнаружилась квартира, в которой фиктивно на учет были поставлены 11 иностранцев.

– 50-летний мужчина знал об ответственности за такое правонарушение. Однако за свою услугу он получил деньги. При этом он не собирался предоставлять жилое помещение для проживания, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении гражданина, полностью признавшего свою вину, было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за нарушение законодательства подразумевает лишение свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU