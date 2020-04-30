В Тольятти продолжают выявлять граждан, ставящих на учет мигрантов
Полицейские Самарской области продолжают выявлять факты нарушения миграционного законодательства. На сей раз в Центральном районе города обнаружилась квартира, в которой фиктивно на учет были поставлены 11 иностранцев.
– 50-летний мужчина знал об ответственности за такое правонарушение. Однако за свою услугу он получил деньги. При этом он не собирался предоставлять жилое помещение для проживания, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В отношении гражданина, полностью признавшего свою вину, было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за нарушение законодательства подразумевает лишение свободы сроком до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU