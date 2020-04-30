Сотрудники Росгвардии задержали девушку с 13 граммами наркотиков

30 Апр 2020 2020-04-30T09:58:24+03:00

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Сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары, задержали нарушительницу общественного порядка. Девушка ранним утром вела себя грубо, выражалась нецензурной бранью, а на замечания правоохранителей не реагировала.

– 27-летнюю местную жительницу доставили в пункт полиции. Там в ходе личного досмотра у нее обнаружили семь свертков из фольги и полиэтиленовый пакетик. В них хранился метилэфедрон общей массой более 13 граммов, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

По предварительной версии, задержанная собиралась продать наркотики. Органы внутренних дел проводят по данному факту проверку. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU