Дмитрий Азаров заявил, что в Самарской области ожидаются новые заболевшие коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T10:29:25+03:00

Регион пока не вышел на плато по распространению заражения

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 30 апреля, рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. По словам главы губернии, область пока не вышла на плато по распространению заболевания.

– Сейчас ожидается подтверждение еще порядка 40 случаев заболевания коронавирусом. По данным на сегодняшнее утро у нас 327 заболевших, – сообщил Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Вести Самара» на ГТРК.

33 человека из заболевших выздоровели и были выписаны, 5 человек – умерло. Из заболевших четверо находятся в тяжелом состоянии, еще четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU