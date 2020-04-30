2020-04-30T11:01:23+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 30 апреля 2020 года: подтвердилось 40 случаев

Всего по данным на 30 апреля 2020 года в России зафиксировали 7099 новых случаев
Владислав КИРСАНОВ
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Общее число заболевших в Самарской области достигло 367 человекОбщее число заболевших в Самарской области достигло 367 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 30 апреля 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 40 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 367 человек. 36 из них выздоровели, пятеро – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили 7099 новых случаев. Из них в Москве заболели 3093 человека, в Московской области – 793. В Санкт-Петербурге и Дагестане – 336 и 158 человек, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России перевалило за отметку 100 тысяч и составляет 106498 человек, 11619 пациентов выздоровели (1333 за прошедший день), 1073 больных умерли. За последний день от инфекции скончался 101 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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