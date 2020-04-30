2020-04-30T12:23:24+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 40 человек в Самарской области

Общее число инфицированных достигло 367 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Большинство заболевших обнаружено в ТольяттиБольшинство заболевших обнаружено в ТольяттиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о новых выявленных случаях заболевания в регионе. Напомним, сегодня, 30 апреля, в больницах появилось 40 новых пациентов с инфекцией.

– 16 из них в Тольятти, 11 – в Самаре, 5 – в Сызрани. По два человека в Чапаевске, Новокуйбышевске и Сергиевском районе, по одному – в Кинеле и Волжском районе. 24 пациента выявили при контакте с ранее заболевшими людьми. 12 таких человек в Тольятти, пять в Сызрани, по два в Самаре, Новокуйбышевске и Сергиевском районе, один – в Волжском районе, – говорится в сообщении.

Отмечается, что у 16 человек обнаружен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Также сообщается, всего заболевших в регионе 367 человек. 36 из них выздоровели и были выписаны, пятеро – скончались. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Горожан просят не покидать свои дома без лишней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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