Карта распространения коронавируса в Самарской области на 30 апреля: инфекция добралась до двух новых районов

30 Апр 2020 2020-04-30T11:33:25+03:00

На карте распространения коронавируса в Самарской области на 30 апреля 2020 года добавился Кинель и Сергиевский район

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Карта распространения коронавируса в Самарской области на 30 апреля 2020 года пополнилась Сергиевским районом и Кинелем. Там нашли двух и одного зараженных коронавирусом соответственно. Эти районы находятся на северо-востоке региона.

Отмечается, что жители Сергиевского района контактировали с ранее заболевшим человеком. Всего же в регионе сейчас зафиксировано 367 человек с коронавирусом. 129 из них в Тольятти, 106 – в Самаре. В Сызрани 59 заболевших. Ранее там был обнаружен очаг в Сызранском пансионате для инвалидов.

В Новокуйбышевске и Чапаевске по 16 заболевших, в Жигулевске – 10. Из муниципальных районов в лидеры выбился Ставропольский район – 11 заболевших. Следом идет Камышлинский. Там четыре выявленных случая. Полную карту заболеваемости коронавирусом можно посмотреть по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU