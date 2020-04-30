Прокуратура: средняя сумма взяток в этом году - в районе 200 тысяч рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T11:37:20+03:00

В ведомстве рассказали об итогах антикоррупционной работы за первый квартал 2020 года

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5748 нарушений антикоррупционного законодательства выявили прокуроры в прошлом году, 1920 - за первый квартал 2020 года. Сюда входят и конфликты интересов (когда в чиновничьей среде возникают "семейные подряды"), и недостоверные декларации о доходах (госслужащие частенько "забывают" указывать часть своих банковских счетов или недвижимость, оформленную на членов семьи), и собственно взяточничество.

По прокурорским материалам в прошлом году было возбуждено 63 уголовных дела о коррупции, с начала этого года - 20.

- Всего по результатам нашей работы за первый квартал этого года выявлено 80 фактов взяточничества, но не по всем эпизодам пока приняты процессуальные решения, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Руслан Ильясов. - Средняя сумма взяток составила около 200 тысяч рублей.

С начала года в Самарской области закончено расследование 55 уголовных дел о коррупционных преступлениях, на скамью подсудимых отправили 61 обвиняемого.

Средняя сумма взяток составила около 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU