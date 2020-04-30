2020-04-30T11:41:41+03:00
Общество

Средств защиты хватит всем: в Самарскую область завезли более 1 миллиона масок

Все они в ближайшее время поступят в аптеки и магазины
Илона МАЙСКАЯ
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Всех жителей региона обеспечат защитными масками / Фото: правительство Самарской областиВсех жителей региона обеспечат защитными масками / Фото: правительство Самарской области
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В четверг, 30 апреля, в Самарскую область поступило более 1 миллиона масок. Поручение обеспечить наличие средств защиты в магазинах и аптеках региона дал губернатор Дмитрий Азаров.

Необходимость завоза такого большого количества масок связана с пандемией коронавируса и введением в Самарской области с 1 мая 2020 года масочного режима. Соответствующее постановление Дмитрий Азаров подписал накануне, 29 апреля.

Маски поступят в сеть магазинов «Семья», сеть аптек «Вита», сеть аптек «Алия» и ряд торговых сетей. Также ранее сообщалось, что приобрести маски можно в супермаркетах «Пятерочка», «Магнит», «Ашан», «Лента», «Миндаль», «Белый пеликан». Их продают как в рулонах по несколько штук, так и поштучно.

Напомним, что согласно новому предписанию маски нужно носить в людных местах, в общественном транспорте, такси, магазинах и т.д. Режим полной самоизоляции в регионе продлили до 11 мая 2020 года включительно.

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Теперь без масок нельзя выходить из дома в общественные места. Норма действует с 1 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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