«Датсун» не уступил дорогу BMW: в Самаре в результате ДТП пострадали четыре человека

30 Апр 2020 2020-04-30T11:58:44+03:00

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Сегодня ночью, 30 апреля, в Самаре произошло ДТП. На пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись иномарка «Датсун» и BMW. 42-летний водитель первого автомобиля поворачивал на зеленый свет, но не уступил дороге второму транспорту. В результате случилось столкновение.

– Немецкий авто опрокинулся на бок. Пострадали 21-летний водитель и четыре его пассажира – 17-ти и 20-ти летние парники, а также девушки 17-ти и 18-ти лет. Всем им назначили амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU