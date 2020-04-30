За прошедшие сутки в Самарской области выявлено 132 нарушителя самоизоляции
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о нарушениях самоизоляции за минувшие сутки.
– За прошедший день выявлено 132 нарушителя ограничительных мер, транспортная полиция зафиксировала три случая, муниципальные органы власти – 26, органы исполнительной власти – 8, – говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки Роспотребнадзор получил от полицейских 5 материалов о нарушении режима самоизоляции, вынесено определение на одно возбуждение административного дела, выписаны 1 протокол и три постановления о назначении административного наказания. Всего в регионе 367 случаев заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU