За прошедшие сутки в Самарской области выявлено 132 нарушителя самоизоляции

30 Апр 2020 2020-04-30T12:50:02+03:00

Борьба с нарушителями будет усилена на майских праздниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о нарушениях самоизоляции за минувшие сутки.

– За прошедший день выявлено 132 нарушителя ограничительных мер, транспортная полиция зафиксировала три случая, муниципальные органы власти – 26, органы исполнительной власти – 8, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки Роспотребнадзор получил от полицейских 5 материалов о нарушении режима самоизоляции, вынесено определение на одно возбуждение административного дела, выписаны 1 протокол и три постановления о назначении административного наказания. Всего в регионе 367 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU