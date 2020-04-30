2020-04-30T14:11:28+03:00
Спорт

СМИ: «Крылья Советов» претендуют на футболиста, принадлежащего «Спартаку»

Игрок забил в ворота самарцев гол в последнем матче перед перерывом
Владислав КИРСАНОВ
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Мелкадзе выступает в «Тамбове» на правах аренды ФОТО: Пресс-служба ФК «Тамбов»Мелкадзе выступает в «Тамбове» на правах аренды ФОТО: Пресс-служба ФК «Тамбов»
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Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, находящийся в аренде в «Тамбове», интересен «Крыльям Советов». Футболист отлично проявляет себя в текущем сезоне, поэтому красно-белые рассматривают также вариант с тем, чтобы сохранить форварда у себя.

– Самарцы серьезно нацелены на Мелкадзе после ухода Александра Соболева все в тот же «Спартак». Кроме того, на 23-летнего россиянина претендуют по клубу из Шотландии и Бельгии, – сообщает «Рейтинг Букмекеров».

В текущем сезоне на счету Мелкадзе 15 матчей, в которых он забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Последний гол он отправил как раз в ворота самарцев в середине марта. Напомним, что «Крылья» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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