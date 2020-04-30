В Самарской области 62-летняя женщина за рулем «Нивы» улетела в кювет и перевернулась
В среду, 29 апреля, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП. 62-летняя женщина двигалась на своей «Ниве» в сторону Отрадного. В определенный момент она превысила скорость и не справилась с управлением.
– Машина не удержалась на дороге и вылетела в кювет. Там транспортное средство перевернулось. Автоледи потребовалась срочная медицинская помощь. Она была госпитализирована в ближайшую больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на всех участках дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU