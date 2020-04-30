В Самарской области 62-летняя женщина за рулем «Нивы» улетела в кювет и перевернулась

30 Апр 2020 2020-04-30T14:28:23+03:00

Женщина не справилась с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В среду, 29 апреля, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП. 62-летняя женщина двигалась на своей «Ниве» в сторону Отрадного. В определенный момент она превысила скорость и не справилась с управлением.

– Машина не удержалась на дороге и вылетела в кювет. Там транспортное средство перевернулось. Автоледи потребовалась срочная медицинская помощь. Она была госпитализирована в ближайшую больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на всех участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU