2020-04-30T14:39:02+03:00
Общество

57 кг наркотического средства: Самарские таможенники задержали партию маковой соломы

Запрещенные вещества нашли в мешках с семенами пищевого мака
Владислав КИРСАНОВ
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Запрещенные вещества хранились в двух вагонах ФОТО: Самарская таможняЗапрещенные вещества хранились в двух вагонах ФОТО: Самарская таможня
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Сотрудники Самарской таможни совместно с ФСБ России пресекли контрабанду более 57 кг наркосодержащих товаров. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в железнодорожных вагонах, ехавших из Латвии в Казахстан, они нашли мешки с семенами пищевого мака массой 24 тонны в одном и 48 тонн – в другом.

– Среди них обнаружились наркотические средства. Груз содержал отдельные частицы мака, которые являются запрещенными. Масса партии составила 57,5 кг, – сообщила пресс-служба Самарской таможни.

По факту контрабанды возбуждены два уголовных дела. Сейчас правоохранители устанавливают все детали случившегося, выясняют канал поставки и приема товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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