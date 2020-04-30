В Самарской области следователи проведут проверку на заводе, где пострадали трое рабочих

30 Апр 2020 2020-04-30T14:45:13+03:00

Происшествие могло случиться в результате не соблюдения техники безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас они находятся под наблюдением врачей

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В среду, 29 апреля, в Елховском районе Самарской области случилось ЧП на заводе. Из-за несоблюдения техники безопасности произошла разгерметизация и, как следствие, выброс битума и распаленных паров. В результате трое рабочих получили ожоги и травмы различной тяжести. Мужчины были госпитализированы в больницу.

– По факту случившегося следственный отдел Самарской области проведет доследственную проверку. Назначены все необходимые судебные исследования, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Правоохранители установят все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU