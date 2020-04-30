В Самарской области следователи проведут проверку на заводе, где пострадали трое рабочих
В среду, 29 апреля, в Елховском районе Самарской области случилось ЧП на заводе. Из-за несоблюдения техники безопасности произошла разгерметизация и, как следствие, выброс битума и распаленных паров. В результате трое рабочих получили ожоги и травмы различной тяжести. Мужчины были госпитализированы в больницу.
– По факту случившегося следственный отдел Самарской области проведет доследственную проверку. Назначены все необходимые судебные исследования, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Правоохранители установят все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU