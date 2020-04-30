2020-04-30T14:02:47+03:00
Общество

Как в Самарской области будут отмечать 9 Мая: «Бессмертный полк» в онлайн-формате и победная песня в исполнении всей страны

К 9 Мая в Самарской области запланированы несколько мероприятий в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
Кристина АДАЕВА
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Фото группы "Бессмертный полк" (moypolk/vk.com)Фото группы "Бессмертный полк" (moypolk/vk.com)
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С 2015 года каждый житель Самарской области мог почтить память погибших в Великой Отечественной войне, став участником акции «Бессмертный полк». Однако в этом году привычного марша по центральным улицам городов не будет. Как рассказала руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Самарской области Светлана Прилепская, из-за напряженной эпидемиологической обстановки акция пройдет в новом формате.

- С 28 апреля на сайте polkrf.ru можно оставить заявку для участия в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате и пройти в виртуальном строю с фотографиями своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. На сайт необходимо загрузить фотографию и заполнить простую анкету: ФИО участника войны, его боевая история (если есть). Все загруженные фотографии будут собраны в видеоряд, который будут транслировать на медийных экранах страны и в социальных сетях, - отметила Светлана Прилепская.

Кроме онлайн-мероприятий планируется и другая, «живая история».

- Также мы призываем жителей Самарской области 9 мая в 12 часов выйти на балкон с фотографиями своих родных, участников войны. И так почтить память людей, которые отдали свою жизнь за нашу прекрасную землю, - призывает руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Самарской области.

Если балкона нет, организаторы рекомендуют поставить фото у окна. При этом формат снимка может быть любым. Ограничений нет.

Планируются также и вечерние мероприятия.

- В 20:00 9 мая по всей стране будет звучать песня «День Победы». Каждый желающий независимо от вокальных данных может присоединиться к этой акции и исполнить легендарную песню нашего народа. А в 22:00 сотни людей зажгут фонари в окнах своих домов, чтобы почтить память погибших, - добавила руководитель самарского союза молодежи Анастасия Софьина.

Все мероприятия направлены главным образом на то, чтобы люди вспомнили подвиги своих прадедов и почти их память в великий День Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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