В Самарской области кредиты Россельхозбанка можно получить онлайн в режиме реального времени

30 Апр 2020 2020-04-30T15:04:39+03:00

Оформить потребительский кредит не выходя из дома можно под 8,5% годовых

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РСХБ запустил новый сервис для клиентов - физических лиц, позволяющий получить потребительский кредит не выходя из дома. Оформить кредит клиенты смогут, заполнив заявку в Интернет-банке или мобильном приложении. Услуга доступна также клиентам, ранее подававшим заявку в офисе Банка и получившим положительное решение о выдаче кредита. После одобрения заявки денежные средства будут зачислены на счет в течение одного рабочего дня.

Клиент сможет подтвердить свое согласие на оформление кредита, ознакомиться с пакетом документов по кредитной сделке и подтвердить заключение договора SMS-паролем дистанционно. Сумма кредита составляет от 30 тыс. руб. Сроки — от 6 до 84 месяцев, а процентная ставка — от 8,5% годовых.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества и функциональности своих дистанционных сервисов, совершенствуем технологии, чтобы клиенты могли перейти полностью на удаленное взаимодействие с Россельхозбанком. Теперь без посещения офиса вы можете получить кредит онлайн. Для этого необходимо оформить заявку в мобильном приложении или в интернет-банке, дождаться одобрения и получить денежные средства на счет», — отметил заместитель директора Самарского регионального филиала РСХБ Алексей Ларгин.

В начале апреля в Самарском филиале количество оформленных заявок на потребительские кредиты онлайн выросло в 1,5 раза, по сравнению с февралем и мартом. Клиенты, соблюдая рекомендованный режим пребывания дома, активно пользуются всеми возможностями Банка дистанционно. «Основной рост заявок в онлайн-каналах по потребительским кредитам наблюдается среди наших действующих клиентов, находящихся на зарплатном обслуживании. Для них Банк предлагает кредит с пониженной процентной ставкой и ускоренный процесс одобрения заявки», — добавил Алексей Ларгин.

За апрель 2020г. общий рост заявок в онлайн-каналах Россельхозбанка составил 20%, по сравнению с мартом.

ИСТОЧНИК KP.RU