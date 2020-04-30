2020-04-30T16:23:14+03:00
Общество

В Самаре на легковушку обрушилась стена новостройки

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях
Владислав КИРСАНОВ
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Причиной мог стать порывистый ветер ФОТО: Паблик «Черный список Самара»Причиной мог стать порывистый ветер ФОТО: Паблик «Черный список Самара»Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня, 30 апреля, в Самаре произошло ЧП на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дачной. Там на припаркованную «Калину» обвалилась бетонная стена новостройки.

– Внизу четко написано, что парковаться там нельзя, так как это опасно. Но, видимо, водитель решил иначе, за что и поплатился. Главное, что обошлось без пострадавших, а то все могло закончиться намного трагичнее, – пишут очевидцы в социальных сетях.

Среди возможных причин, из-за которых подобное могло случиться, называют порывистый ветер. Сегодня в Самаре и области объявлен желтый уровень опасности. Порывы стихии достигают от 15 до 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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