2020-04-30T15:25:11+03:00
Общество

Испытания теплосетей 2020 в Самаре: отключать горячую воду горожанам начнут с 6 мая

Первыми «под удар» попадут жители Промышленного, Советского и Кировского районов
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Жителям трех районов Самары на две недели отключат горячую водуЖителям трех районов Самары на две недели отключат горячую водуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жителей Самары, которые вот уже месяц сидят дома на самоизоляции из-за коронавируса, ждут новые испытания. Майские праздники для некоторых горожан омрачатся отключением горячей воды. В городе грядут гидравлические испытания теплосетей. Первыми все «прелести» этих работ на себе ощутят жители Промышленного, Кировского и Советского районов.

- С 6 мая сотрудники «ПТС» начнут испытания тепловых сетей нижней зоны Безымянской ТЭЦ. Они продлятся до 19 мая включительно. На время работ потребители будут отключены от горячего водоснабжения, - сообщили в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

Так, без горячей воды придется пока посидеть жителям домов, расположенных в пределах улиц Береговой, Земеца, Кабельной, Ветлянской, XXII Партсъезда, Стационарного и Костромского переулков, Заводского шоссе, Управленческого тупика, проезда Мальцева и проспекта Кирова.

Представители компании призывают жителей Самары во время гидравлических испытаний не приближаться к трубам наземной прокладки и к тепловым камерам. Автомобили в охранных зонах теплотрасс лучше тоже не оставлять. Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре продлили запрет на посещение кладбищ
В Самарской области снизят налоговую нагрузку на малый и средний бизнес
Отработает во благо общества: в Тольятти осудили 56-летнего пьяного водителя
С 1 мая предприниматели Самарской области могут подать заявление на получение субсидии
В Самаре пристава соблазнили взяткой в 13 тысяч рублей
ПСБ выдал первую ипотеку по госпрограмме под 6% в Самарской области
В Самаре из-за ремонта тепловых сетей перекроют улицу Советской Армии
В Самаре из-за укладки верхнего слоя асфальта на проспекте Кирова частично перекроют движение
Испытания теплосетей 2020 в Самаре: отключать горячую воду горожанам начнут с 6 мая
В Самаре на легковушку обрушилась стена новостройки
В Самарской области кредиты Россельхозбанка можно получить онлайн в режиме реального времени
Как в Самарской области будут отмечать 9 Мая: «Бессмертный полк» в онлайн-формате и победная песня в исполнении всей страны
В Самарской области следователи проведут проверку на заводе, где пострадали трое рабочих
57 кг наркотического средства: Самарские таможенники задержали партию маковой соломы
В Самарской области 62-летняя женщина за рулем «Нивы» улетела в кювет и перевернулась
СМИ: «Крылья Советов» претендуют на футболиста, принадлежащего «Спартаку»
За прошедшие сутки в Самарской области выявлено 132 нарушителя самоизоляции