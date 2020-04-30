Испытания теплосетей 2020 в Самаре: отключать горячую воду горожанам начнут с 6 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T15:25:11+03:00

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Жителей Самары, которые вот уже месяц сидят дома на самоизоляции из-за коронавируса, ждут новые испытания. Майские праздники для некоторых горожан омрачатся отключением горячей воды. В городе грядут гидравлические испытания теплосетей. Первыми все «прелести» этих работ на себе ощутят жители Промышленного, Кировского и Советского районов.

- С 6 мая сотрудники «ПТС» начнут испытания тепловых сетей нижней зоны Безымянской ТЭЦ. Они продлятся до 19 мая включительно. На время работ потребители будут отключены от горячего водоснабжения, - сообщили в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

Так, без горячей воды придется пока посидеть жителям домов, расположенных в пределах улиц Береговой, Земеца, Кабельной, Ветлянской, XXII Партсъезда, Стационарного и Костромского переулков, Заводского шоссе, Управленческого тупика, проезда Мальцева и проспекта Кирова.

Представители компании призывают жителей Самары во время гидравлических испытаний не приближаться к трубам наземной прокладки и к тепловым камерам. Автомобили в охранных зонах теплотрасс лучше тоже не оставлять. Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам.

ИСТОЧНИК KP.RU