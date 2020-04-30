В Самаре из-за укладки верхнего слоя асфальта на проспекте Кирова частично перекроют движение

30 Апр 2020 2020-04-30T15:43:12+03:00

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В Самаре продолжается ремонт проспекта Кирова на въезде в город. В пятницу, 1 мая, там на участке от улицы Ветлянской до Кировского моста начнут укладывать верхний слой асфальта. Из-за этого движение автомобилей частично перекроют.

- После завершения этих работ на проспекте Кирова благоустроят прилегающую территорию. Также там обустроят технические средства безопасности дорожного движения, в том числе и на пересечении с ж/д переездами, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, капитальный ремонт проспекта Кирова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» стартовал в 2019 году. За это время рабочие успели расширить дорогу до 4 полос и уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия. Также подрядчик перенес коммуникации, установил опоры освещения и сделал тротуары. Расширение дороги должно решить проблему с «узким горлышком» на въезде на Кировский мост.

ИСТОЧНИК KP.RU