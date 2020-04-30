2020-04-30T16:19:55+03:00
Общество

В Самаре из-за ремонта тепловых сетей перекроют улицу Советской Армии

Из-за этого отменят троллейбусы и поменяют схему движения автобусов
Владислав КИРСАНОВ
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Горожан просят с пониманием отнестись к ситуацииГорожан просят с пониманием отнестись к ситуацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 30 апреля, в Самаре перекрыли движение транспорта по улице Советской Армии. Ограничение продлится до 22 часов 3 мая. Речь идет об отрезке в районе пересечения с улицей Антонова-Овсеенко. В этот период будет отменен троллейбусный маршрут № 15, а автобусы № 35, 45, 65, 56, 70, 96, 99, 229, 247, 30, 213 изменят схему движения.

– С 7 по 12 мая будет перекрыто движение по Советской Армии в районе дома № 181 литера Е. В эти даты транспорт также изменит схему своего движения, – сообщили в администрации Самары.

Отмечается, что такие меры приняты для ремонта тепловых сетей на данном участке. Подробнее со схемой движения транспорта можно ознакомиться на сайте администрации города. Жителей Самары просят с пониманием отнестись к данной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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