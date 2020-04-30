ПСБ выдал первую ипотеку по госпрограмме под 6% в Самарской области

30 Апр 2020 2020-04-30T15:49:55+03:00

Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая

Изменить размер текста: A A

ПСБ выдал первый в Самарской области кредит на приобретение жилья в новостройке в рамках новой государственной программы поддержки граждан и строительной отрасли. Сделка прошла в г. Новокуйбышевск, сумма кредита на покупку строящегося жилья в новостройке составила более 1,2 млн рублей.

«В дополнение к государственным субсидиям мы снизили ставку по программе до 6% годовых. Такая мера поддержки позволит жителям Самарской области приобрести жилье в любом регионе нашей страны, поскольку в нашем банке нет ограничения по месту приобретения недвижимости», - прокомментировала первую сделку заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Самарской области Ольга Грачева.

Размер первоначального взноса по программе составляет от 20%, срок кредитования – до 20 лет. Максимальная сумма займа в Самаре и Самарской области не должна превышать 3 млн рублей. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU