2020-04-30T15:49:55+03:00
Новости компаний

ПСБ выдал первую ипотеку по госпрограмме под 6% в Самарской области

Первая сделка прошла в Новокуйбышевске
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Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 маяОформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая
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ПСБ выдал первый в Самарской области кредит на приобретение жилья в новостройке в рамках новой государственной программы поддержки граждан и строительной отрасли. Сделка прошла в г. Новокуйбышевск, сумма кредита на покупку строящегося жилья в новостройке составила более 1,2 млн рублей.

«В дополнение к государственным субсидиям мы снизили ставку по программе до 6% годовых. Такая мера поддержки позволит жителям Самарской области приобрести жилье в любом регионе нашей страны, поскольку в нашем банке нет ограничения по месту приобретения недвижимости», - прокомментировала первую сделку заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Самарской области Ольга Грачева.

Размер первоначального взноса по программе составляет от 20%, срок кредитования – до 20 лет. Максимальная сумма займа в Самаре и Самарской области не должна превышать 3 млн рублей. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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