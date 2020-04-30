В Самаре пристава соблазнили взяткой в 13 тысяч рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T16:13:12+03:00

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В Самаре сотрудник службы приставов попался на коррупционном преступлении. Мужчина соблазнился взяткой от одной из фирм города.

- Как выяснили правоохранители, 37-летний мужчина получил 13200 рублей от представителя ООО. Деньги ему перевели на банковскую карту. Вознаграждение предназначалось за организацию работы по взысканию долгов по исполнительным производствам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мужчину задержали. В СУ СК по региону в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Самарцу может грозить до 3 лет лишения свободы и штраф до 20-кратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU