С 1 мая предприниматели Самарской области могут подать заявление на получение субсидии
Предпринимателям напоминают, что с 1 мая можно подать заявление на получение субсидии для предприятия малого и среднего бизнеса в размере 12130 рублей на одного сотрудника за апрель.
Скачать форму Заявления на получение субсидии на основании Постановления № 576 от 24.04.2020 можно на сайте mybiz63.ru в разделе «Антикризисные меры» (подраздел «Нормативная база антикризисных мер»).
Как рассчитывается размер субсидии:
— Для организаций — произведение МРОТ (12130 рублей) на количество работников в марте 2020 года;
— Для ИП — произведение МРОТ (12130 рублей) на количество работников в марте 2020 года, увеличенное на единицу;
— Для ИП без работников — МРОТ (12130 рублей).
Кто может претендовать:
- субъект МСП входит в перечень пострадавших отраслей экономики, ознакомиться с перечнем можно сайте mybiz63.ru в разделе «Антикризисные меры»
- субъект МСП включен в единый реестр до 1 марта 2020 г., проверить это можно на сайте ФНС
- количество работников составляет не менее 90 % по сравнению с 31 марта 2020 г.
- организация не находится в процессе ликвидации и не имеет на 1 марта недоимку по налогам по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающую 3000 рублей
Какой порядок получения субсидии:
Для получения субсидии за апрель 2020 года предприниматель должен подать заявление в налоговый орган в период с 1 мая до 1 июня, для получения субсидии за май — с 1 июня до 1 июля 2020 года.
Как подать заявление на получение субсидии:
— через личный кабинет на сайте ФНС;
— почтой согласно разработанной форме (она есть на нашем сайте);
— через специальный сервис на сайте ФНС (заработает с 1 мая).
После одобрения заявления субсидия зачисляется на расчетный счет заявителя. Заявителю также может быть направлено сообщение об отказе в предоставлении субсидии.
В случае если уже после получения субсидии выяснится, что организация предоставила ложные сведения о количестве сотрудников, дате регистрации — выданная субсидия подлежит возврату.
Ознакомиться с полным текстом Постановления № 576 можно на сайте mybiz63.ru в разделе «Антикризисные меры» (подраздел «Нормативная база антикризисных мер»).
ИСТОЧНИК KP.RU