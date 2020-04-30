С 1 мая предприниматели Самарской области могут подать заявление на получение субсидии

30 Апр 2020 2020-04-30T16:10:14+03:00

Смотрите, кто может претендовать на субсидии, как рассчитать размер, каков порядок получения

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Предпринимателям напоминают, что с 1 мая можно подать заявление на получение субсидии для предприятия малого и среднего бизнеса в размере 12130 рублей на одного сотрудника за апрель.

Скачать форму Заявления на получение субсидии на основании Постановления № 576 от 24.04.2020 можно на сайте mybiz63.ru в разделе «Антикризисные меры» (подраздел «Нормативная база антикризисных мер»).

Как рассчитывается размер субсидии:

— Для организаций — произведение МРОТ (12130 рублей) на количество работников в марте 2020 года;

— Для ИП — произведение МРОТ (12130 рублей) на количество работников в марте 2020 года, увеличенное на единицу;

— Для ИП без работников — МРОТ (12130 рублей).

Кто может претендовать:

- субъект МСП входит в перечень пострадавших отраслей экономики, ознакомиться с перечнем можно сайте mybiz63.ru в разделе «Антикризисные меры»

- субъект МСП включен в единый реестр до 1 марта 2020 г., проверить это можно на сайте ФНС

- количество работников составляет не менее 90 % по сравнению с 31 марта 2020 г.

- организация не находится в процессе ликвидации и не имеет на 1 марта недоимку по налогам по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающую 3000 рублей

Какой порядок получения субсидии:

Для получения субсидии за апрель 2020 года предприниматель должен подать заявление в налоговый орган в период с 1 мая до 1 июня, для получения субсидии за май — с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Как подать заявление на получение субсидии:

— через личный кабинет на сайте ФНС;

— почтой согласно разработанной форме (она есть на нашем сайте);

— через специальный сервис на сайте ФНС (заработает с 1 мая).

После одобрения заявления субсидия зачисляется на расчетный счет заявителя. Заявителю также может быть направлено сообщение об отказе в предоставлении субсидии.

В случае если уже после получения субсидии выяснится, что организация предоставила ложные сведения о количестве сотрудников, дате регистрации — выданная субсидия подлежит возврату.

Ознакомиться с полным текстом Постановления № 576 можно на сайте mybiz63.ru в разделе «Антикризисные меры» (подраздел «Нормативная база антикризисных мер»).

ИСТОЧНИК KP.RU