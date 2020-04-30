2020-04-30T16:53:57+03:00
Общество

Отработает во благо общества: в Тольятти осудили 56-летнего пьяного водителя

Мужчина повторно попался в нетрезвом виде за рулем
Владислав КИРСАНОВ
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Подсудимый раскаялся в содеянномПодсудимый раскаялся в содеянномФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ставропольском районе Тольятти прошел суд над 56-летним местным жителем. Дело в том, что в марте 2019 года он был остановлен сотрудниками ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения. Его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

– Спустя два месяца мужчину снова задержали в пьяном виде за рулем автомобиля. Дело отправили в суд. Задержанный раскаялся в содеянном, а также полностью признал свою вину, – сообщает прокуратура Самарской области.

Суд рассмотрел все детали дела и назначил местному жителю наказание в виде 128 часов обязательных работ. За руль мужчина не попадет в ближайшие 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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