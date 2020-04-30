В Самарской области снизят налоговую нагрузку на малый и средний бизнес

30 Апр 2020 2020-04-30T16:19:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В регионе одобрен законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.

Льготы по налогам являются важной частью комплекса мер поддержки предпринимателей, который ранее утвердил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Снижены налоговые ставки при применении УСН до 5% с доходов минус расходы и до 1% с доходов для организаций и ИП, ведущих деятельность по предоставлению мест временного проживания (гостиницы, турбазы, дома отдыха, хостелы и т.п.), а также предоставляющим услуги в сфере туризма. Ранее ставки этого налога составляли 15 и 6 % соответственно.

Снижен транспортный налог для владельцев автобусов – до 50 копеек за лошадиную силу для транспорта с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил и до одного рубля за лошадиную силу для автобусов с мощностью двигателя более 200 лошадиных сил. Ранее транспортный налог составлял 31 и 85 рубля соответственно. Эта мера поддержки позволит оказать помощь компаниям, работающим на муниципальных и междугородних маршрутах, а также организациям, предоставляющим услуги в сфере туризма.

Снижены затраты по уплате налога на имущество:

- увеличен вычет из площади недвижимого имущества, облагаемого по кадастровой стоимости, со 150 квадратных метров до 250 квадратных метров для организаций со среднесписочной численностью работников не менее пяти человек;

- снижены требования к средней заработной плате работников за отчетный период, учитываемой для получения налоговых льгот в виде вычетов из кадастровой стоимости имущества - с полутора до одной величины прожиточного минимума. Данная мера вызвана, в том числе, необходимостью сохранения рабочих мест субъектами МСП и будет действовать бессрочно. Например, теперь владелец магазина по продаже одежды площадью в 300 квадратных метров и пятью продавцами в штате с обозначенной зарплатой в размере минимум 11 421 рубля (для трудоспособного населения) не будет платить налог на имущество за 250 квадратных метров своего магазина, а заплатит лишь за 50.

Ознакомиться с полным текстом Постановления можно будет на сайте mybiz63.ru в разделе «Антикризисные меры» после его официального опубликования. Следите за новостями.