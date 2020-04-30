2020-04-30T16:38:53+03:00
Общество

В Самаре продлили запрет на посещение кладбищ

Ограничительная мера будет действовать до 11 мая 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Посещать кладбища самарцам нельзя до 11 мая 2020 годаПосещать кладбища самарцам нельзя до 11 мая 2020 годаФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Самаре решили еще на несколько дней продлить запрет на посещение кладбищ. Он будет действовать до 11 мая 2020 года. Попасть туда можно будет только для оформления услуг по захоронению либо для участия в похоронах.

- Мы убедительно просим горожан воздержаться от поездок на кладбища на личных автомобилях. Перевозок на специальных автобусных маршрутах тоже не будет, - обратились к самарцам представители городской администрации.

Напомним, что закрытыми для посещения по-прежнему остаются все кладбища города. Среди них: «Рубежное», «Центральное», «Спасское», «Песчаная Глинка», «Южное», «Кряжское», «Городское», «Татарское», «Еврейское», «Безымянское», «Зубчаниновское», «Мехзаводское», «Управленческое», «Сорокины Хутора», «Лесное», «Яблонька», «Береза», «Прибрежное».

ИСТОЧНИК KP.RU

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