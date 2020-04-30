В Самаре продлили запрет на посещение кладбищ

30 Апр 2020 2020-04-30T16:38:53+03:00

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В Самаре решили еще на несколько дней продлить запрет на посещение кладбищ. Он будет действовать до 11 мая 2020 года. Попасть туда можно будет только для оформления услуг по захоронению либо для участия в похоронах.

- Мы убедительно просим горожан воздержаться от поездок на кладбища на личных автомобилях. Перевозок на специальных автобусных маршрутах тоже не будет, - обратились к самарцам представители городской администрации.

Напомним, что закрытыми для посещения по-прежнему остаются все кладбища города. Среди них: «Рубежное», «Центральное», «Спасское», «Песчаная Глинка», «Южное», «Кряжское», «Городское», «Татарское», «Еврейское», «Безымянское», «Зубчаниновское», «Мехзаводское», «Управленческое», «Сорокины Хутора», «Лесное», «Яблонька», «Береза», «Прибрежное».

ИСТОЧНИК KP.RU