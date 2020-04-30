Синоптики обещают Самарской области теплые майские праздники

30 Апр 2020 2020-04-30T17:29:11+03:00

Будет солнечно, а дождь пройдет только в субботу и только местами

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Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области на майские праздники. Новости хорошие – в регионе будет тепло и солнечно, только в субботу местами пройдет небольшой дождь.

- В первый майский день высокие дневные температуры воздуха еще сохранятся, но в дальнейшем на фоне перемещающихся с запада фронтальных разделов эти значения будут незначительно меняться в сторону понижения. В субботу местами пройдет небольшой дождь, а в воскресенье осадки маловероятны. К понедельнику над нами установится антициклон, что будет способствовать малооблачной погоде. Температура воздуха начнет снова повышаться, - рассказала синоптик Елена Чегодаева.

В пятницу, 1 мая, ночью будет +4… +9, а днем столбики термометров поднимутся до +18… 23 (на севере до +13). Переменная облачность, ночью может пройти небольшой дождь.

А вот в субботу, 2 мая, дождь местами пройдет как в темное, так и в светлое время суток. Правда, небольшой. Ночью +5… +10, днем +13… +18.

Примерно такая же температура воздуха будет и в воскресенье, 3 мая. Зато синоптики обещают, что осадков не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU