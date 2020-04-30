Роспотребнадзор попросил самарцев на майские праздники не ходить к друзьям и поздравлять друг друга по телефону

30 Апр 2020 2020-04-30T17:48:15+03:00

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Роспотребнадзор Самарской области опубликовал на своем сайте рекомендации жителям региона, как не разнести коронавирус во время майских праздников. В частности, в ведомстве просят самарцев продолжать соблюдать режим самоизоляции и не ходить к родственникам и друзьям, а также не принимать гостей.

- Откажитесь от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе, не подвергайте опасности людей в группе риска (старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями). Общайтесь и поздравляйте близких с праздниками с помощью современных средств связи, - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Тем же самарцам, которые все-таки не собираются сидеть дома и решили отправиться на дачу, рекомендуют следующее.

ИСТОЧНИК KP.RU