С 1 мая в Самарской области отменят 18 электричек

30 Апр 2020 2020-04-30T18:51:28+03:00

Кроме того, в Самарской пригородной пассажирской компании объявили, как будут ходить поезда на майские праздники. Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Самарская пригородная пассажирская компания объявила об отмене сразу 18 электричек. Пригородные поезда перестанут ходить с 1 мая. В списке электрички Самара – Жигулевское море, Царевщина – Самара, Водинская – Самара, Самара – Курумоч, Кинель – Самара, Безенчук – Мирная, Новокуйбышевска – Самара, Самара – Сызрань-1 и т.д. Полный список отмененных поездок есть на сайте СППК.

Кроме того, в компании объявили, как будут ходить поезда на майские праздники. Так. 30 апреля и 8 мая электрички будут работать по дню пятницы; 1, 2, 3, 4, 9,10 мая – по выходному дню субботы; 5, 11 мая – как в воскресенье; 6, 12 мая – как в понедельник; 7 мая – по рабочему дню четверга.

ИСТОЧНИК KP.RU