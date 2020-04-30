2020-04-30T18:51:28+03:00
Общество

С 1 мая в Самарской области отменят 18 электричек

В списке пригородные поезда Самара – Жигулевское море, Царевщина – Самара, Безенчук – Мирная и т.д.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Кроме того, в Самарской пригородной пассажирской компании объявили, как будут ходить поезда на майские праздники.Кроме того, в Самарской пригородной пассажирской компании объявили, как будут ходить поезда на майские праздники.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Самарская пригородная пассажирская компания объявила об отмене сразу 18 электричек. Пригородные поезда перестанут ходить с 1 мая. В списке электрички Самара – Жигулевское море, Царевщина – Самара, Водинская – Самара, Самара – Курумоч, Кинель – Самара, Безенчук – Мирная, Новокуйбышевска – Самара, Самара – Сызрань-1 и т.д. Полный список отмененных поездок есть на сайте СППК.

Кроме того, в компании объявили, как будут ходить поезда на майские праздники. Так. 30 апреля и 8 мая электрички будут работать по дню пятницы; 1, 2, 3, 4, 9,10 мая – по выходному дню субботы; 5, 11 мая – как в воскресенье; 6, 12 мая – как в понедельник; 7 мая – по рабочему дню четверга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Требовала оформлять всех без разбора»: в Новосибирске уволили начальницу участковых
С 1 мая в Самарской области отменят 18 электричек
Роспотребнадзор попросил самарцев на майские праздники не ходить к друзьям и поздравлять друг друга по телефону
Синоптики обещают Самарской области теплые майские праздники
В Самаре продлили запрет на посещение кладбищ
В Самарской области снизят налоговую нагрузку на малый и средний бизнес
Отработает во благо общества: в Тольятти осудили 56-летнего пьяного водителя
С 1 мая предприниматели Самарской области могут подать заявление на получение субсидии
В Самаре пристава соблазнили взяткой в 13 тысяч рублей
ПСБ выдал первую ипотеку по госпрограмме под 6% в Самарской области
В Самаре из-за ремонта тепловых сетей перекроют улицу Советской Армии
В Самаре из-за укладки верхнего слоя асфальта на проспекте Кирова частично перекроют движение
Испытания теплосетей 2020 в Самаре: отключать горячую воду горожанам начнут с 6 мая
В Самаре на легковушку обрушилась стена новостройки
В Самарской области кредиты Россельхозбанка можно получить онлайн в режиме реального времени
Как в Самарской области будут отмечать 9 Мая: «Бессмертный полк» в онлайн-формате и победная песня в исполнении всей страны
В Самарской области следователи проведут проверку на заводе, где пострадали трое рабочих
57 кг наркотического средства: Самарские таможенники задержали партию маковой соломы
В Самарской области 62-летняя женщина за рулем «Нивы» улетела в кювет и перевернулась
СМИ: «Крылья Советов» претендуют на футболиста, принадлежащего «Спартаку»
За прошедшие сутки в Самарской области выявлено 132 нарушителя самоизоляции