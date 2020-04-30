В Самарской области за два дня от коронавируса вылечились 19 человек

30 Апр 2020 2020-04-30T20:51:08+03:00

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В Самарской области за два дня – 29 и 30 апреля – от коронавируса вылечились 19 человек, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

- Из Тольяттинской городской клинической больницы № 5 выписаны 9 пациентов, болезнь протекала у них не в тяжелой форме. 4 пациента выписаны в Самаре, болезнь протекала также не в тяжелой форме, - говорится в сообщении.

Кроме того, закончилось амбулаторное лечение у двух пациентов из Самары и Чапаевска. Что касается детей, то болезнь у них протекала в легкой форме. Состояние всех выздоровевших удовлетворительное, а анализы на коронавирус дают отрицательные результаты.

Всего в Самарской области COVID-19 подхватили 367 жителей. Из больниц уже выписали 52 человек с коронавирусом. За последние сутки заболевших в регионе прибавилось на 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU