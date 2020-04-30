Стало известно, как будут учиться школьники в Самаре в нерабочие дни с 6 по 8 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T20:51:47+03:00

Как решили власти. учиться школьники в Самаре будут в нерабочие дни с 6 по 8 мая, правда один из дней посвятят классным часам

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Власти определились и рассказали, как будут учиться школьники в Самаре в нерабочие дни с 6 по 8 мая. К сожалению для родителей, детям не дадут отдохнуть. 6 и 7 мая дистанционные уроки будут идти, но без домашних заданий.

- 8 мая будет единым днем для классных часов, которые традиционно будут посвящены Дню Победы, - рассказали на заседании оперативного штаба.

Напомним, что самарцы уже просили поскорее завершить дистанционное обучение школьников и досрочно отпустить их на каникулы. Родители указывают, что и работать, и заниматься с детьми круглые сутки довольно тяжело. А режим самоорганизации ребенка при самоизоляции сильно страдает. Однако чуда не произошло: даже в нерабочие дни придется потрудиться и учителям, и детям. С другой стороны, это, возможно, предостережет их родителей для выезда на шашлыки и природу.

Кстати, в этом году сроки ЕГЭ пока просто перенесены. В дальнейшем власти решат, в каком виде и когда их будут сдавать.

ИСТОЧНИК KP.RU