2020-04-30T21:16:33+03:00
Общество

В Самаре на карантин из-за коронавируса закроют детские дома, интернаты и приюты

Заведения для несовершеннолетних будут работать в режиме полной изоляции. Посетителей не пустят, персонал будет жить здесь сменами
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Детские дома закроют на карантинДетские дома закроют на карантинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самаре на карантин из-за коронавируса закроют учреждения для круглосуточного пребывания несовершеннолетних: приюты, социальные центры, детские дома и интернаты. Правила будут действовать такие же, как в домах престарелых.

В такие заведения пока не будут допускать посетителей. Кроме того, персонал будет находиться при заведениях неотлучно в течение 14 дней, потом смены будут меняться. Это должно исключить возможность заноса инфекции.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Самарской области 30 апреля 2020 года.

Режим полной изоляции уже действует в социальных учреждениях для инвалидов и престарелых. На данный момент для посетителей закрыли 24 таких учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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