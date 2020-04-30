В Самаре на карантин из-за коронавируса закроют детские дома, интернаты и приюты
В Самаре на карантин из-за коронавируса закроют учреждения для круглосуточного пребывания несовершеннолетних: приюты, социальные центры, детские дома и интернаты. Правила будут действовать такие же, как в домах престарелых.
В такие заведения пока не будут допускать посетителей. Кроме того, персонал будет находиться при заведениях неотлучно в течение 14 дней, потом смены будут меняться. Это должно исключить возможность заноса инфекции.
Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Самарской области 30 апреля 2020 года.
Режим полной изоляции уже действует в социальных учреждениях для инвалидов и престарелых. На данный момент для посетителей закрыли 24 таких учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU