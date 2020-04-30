Выше Овечкина и Дацюка: тольяттинец Илья Брызгалов назван самым неординарным россиянином в НХЛ

30 Апр 2020 2020-04-30T21:59:45+03:00

В НХЛ тольяттинец выступал за клубы «Анахайм Дакс», «Финикс Койотс», «Филадельфия Флайерз» и «Миннесота Уайлд».

Все благодаря его манере общения с журналистами

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Русскоязычный сайт nhl.com назвал самых неординарных российских хоккеистов, которые выступали в лиге. Возглавил его тольяттинец и бывший игрок «Лады» Илья Брызгалов. Вратарь обогнал в том числе Александра Овечкина

- Даже североамериканские журналисты признают - таких уникальных персонажей, как Брызгалов, в истории НХЛ можно пересчитать по пальцам. В то время, как большинство остальных хоккеистов выдают в микрофоны так называемые «мамбо-джамбо» - скучные и заученные реплики, российский вратарь мог огорошить таким спичем, что жизнь болельщика, который его услышал, уже никогда не была прежней, - отметили на nhl.com.

На втором месте в списке самых неординарных россиян в НХЛ оказался Александр Овечкин, а «бронзу» забрал Павел Дацюк. Следом расположились Дарюс Каспарайтис, Артемий Панарин, Игорь Ларионов, Евгений Кузнецов, Вячеслав Фетисов, Александр Радулов и Никита Задоров.

Ворота «Лады» Илья Брызгалов защищал с 1999 по 2001 год. В НХЛ тольяттинец выступал за клубы «Анахайм Дакс», «Финикс Койотс», «Филадельфия Флайерз» и «Миннесота Уайлд».

ИСТОЧНИК KP.RU