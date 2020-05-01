Коронавирус в Тольятти, последние новости на 1 мая 2020 года: маски, закрытые кладбища и лидерские позиции

1 Май 2020 2020-05-01T00:42:50+03:00

Лучше поберечь себя и не попасть в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Узнаем самые точные последние новости коронавируса в Тольятти на 1 мая 2020 года

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Тольятти лидирует по числу заболевших в Самарской области, вспышка зафиксирована в психоневрологическом диспансере, горожанам наденут маски и лишат автобусов - что еще происходит в городе и каковы последние новости коронавируса в Тольятти на 1 мая 2020 года.

Число зараженных коронавирусом в Тольятти уже достигло 129 человек. Это лидерский результат в Самарской области. В городе есть очаг инфекции - в психоневрологическом диспансере заболели около 30 человек. Еще 11 заболевших в Ставропольском районе.

Девять пациентов из больницы выписали за последние двое суток. Их анализы отрицательные.

Интересными наблюдениями о лечении коронавируса и о коварстве инфекции поделился главврач больницы №5 Тольятти Николай Ренц. Почему тесты не всегда соответствуют клинической картине и может ли помочь хороший иммунитет.

В Тольятти продолжают действовать серьезные ограничения на период самоизоляции, продленной до 11 мая. Так, закрыты городские кладбища. Действует масочный режим - маски нужно надевать в общественном транспорте, магазинах, аптеках, социальных учреждениях - везде, где есть люди. На улице можно находиться без маски.

На дачи жители Тольятти ездить смогут, соблюдая правила: передвигаться можно на машине или на такси, нужно иметь с собой документ на участок, на даче не стоит собрать большие компании или устраивать массовые мероприятия, лучше избежать даже общения с соседями.

А вот в лес ходить нельзя вообще - действует противопожарный режим, посещение лесов запрещено.

В Тольятти с 30 апреля автобусы, троллейбусы и маршрутки будут работать с 6 до 21.00. Автомобилисты могут передвигаться как и раньше.

Контролировать жителей будут еще строже: на улицах появится больше патрулей, они будут ходить и по парковым зонам. А родителям и опекунам несовершеннолетних нарушителей режима пригрозили штрафами.

В Тольятти в санатории Радуга находятся вернувшиеся из-за границы граждане. Они проходят там самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU