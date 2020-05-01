Самарец заснял на видео страшного монстра в маске, который пытался залезть к нему в квартиру

1 Май 2020 2020-05-01T09:35:10+03:00

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Что-то немыслимое снова произошло на улице Молодогвардейской в Самаре. Там уже замечали "летающий" подъезд, недавно местный житель Дмитрий Катаев "играл" окнами из дома напротив. Теперь он сам оказался в неприглядной ситуации.

Дмитрий снял на видео, как к нему в квартиру пытался залезть страшный монстр. Справедливости ради отметим, что чудище соблюдало "масочный режим" и надело медицинскую маску. Впрочем, коварный план у него в жизнь воплотить не удалось - хозяин жилплощади спугнул незваного гостя кашлем и чихом.

- Конечно, это все фантазии. Сделать подобный ролик меня сподвигло то, что происходит вокруг. Посвящаю его "масочному режиму", который у нас в Самаре ввели с 1 мая, - поделился с корреспондентом "КП-Самара" Катаев.

Напомним, что собеседник наш - известный в городе мастер 3D-анимации. В сети можно найти много снятых им сюжетов - монстры-палочники, дорожные черви и чудище на площади Куйбышева. В планах самарца - новые фантастические истории.

Монстр не соблюдает самоизоляцию .Monster does not respect self-isolation https://vk.com/diman_kataev

ИСТОЧНИК KP.RU