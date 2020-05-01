"Это 67 передвижных аппаратов ИВЛ": врачам Самарской скорой помощи вручили новые автомобили

1 Май 2020 2020-05-01T10:05:27+03:00

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На Самарской станции скорой помощи пополнение. Ее автопарк пополнился новыми машинами. 67 автомобилей предоставили из ООО "РТ-Скорая помощь", а возможности этой техники уже оценил глава региона Дмитрий Азаров.

- Фактически мы имеем прирост ИВЛ благодаря этой поставке машин. Теперь дополнительно у нас есть 67 комплектов переносных аппаратов, - заметил губернатор Самарской области, также пообщавшийся с медиками и водителями.

Согласно договору, подрядчик не только закупил и оборудовал автомобили, но и набрал в штат более 200 водителей. Большая часть из них перешла в компанию как раз из скорой помощи.

- Все 67 машин поставлены в срок, и уже доставлены на подстанции. Со всеми водителями подписаны трудовые договоры, – рассказал заместитель директора ООО "РТ-Скорая помощь" Владимир Васильев. - С первого мая с самого утра на линию выйдет 61 машина, а остальные 6 – останутся в резерве.

Авто марки ГАЗ выпущены только в этом году. Они оснащены всем необходимым - современным дефибриллятором, электрокардиографом и компактными аппаратами ИВЛ.

Дмитрий Азаров также поинтересовался у водителей, как выстроены их трудовые отношения с новым работодателем, ведь многие волновались из-за перевода в ООО. Шофер первого класса Павел Любимкин заверил, что все нормально - все надбавки за медицинский стаж в составе бригады сохраняются. За работу в ночное время - тоже. Более того, выросли оклады.

Тем не менее, губернатор поручил и.о. министра здравоохранения Самарской области Сергею Вдовенко в короткие сроки проработать вопрос о предоставлении федеральных выплат водителям медицинских автомобилей, ведь они тоже в зоне риска и их необходимо поддерживать.

ИСТОЧНИК KP.RU