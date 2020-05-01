В Самарской области работает горячая линия для тех, кто хочет купить маску в аптеке
На территории Самарской области с 1 мая действует масочный режим. Глава региона Дмитрий Азаров попросил минздрав контролировать наличие масок в аптеках. Сотрудники министерства приняли это на заметку, и уже сегодня утром замминистра Мерген Бадма-Гаряев прошелся по таким торговым точкам в центре Самары.
- В аптеках, где в настоящее время отсутствуют маски, по информации сотрудников, поставка ожидается в ближайшее время. Мониторинг продолжается, - сообщили в областном министерстве здравоохранения.
Специалисты Центра контроля качества лекарственных средств тоже следят за ситуацией. Они выезжают в аптеки с проверками. Если вам необходима маска, то узнать о ее наличии в ближайшей аптеке можно по телефонам горячей линии +7 (846) 307-77-78, +7 (846) 307-77-77.
ИСТОЧНИК KP.RU
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