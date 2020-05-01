Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 1 мая 2020 года: заболели еще 25 человек
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 1 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 25 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 392 человека. 52 из них выздоровели, пятеро – скончались.
– Всего за минувшие сутки в России выявили 7933 новых случаев. Из них в Москве заболели 3561 человек, в Московской области – 797. В Санкт-Петербурге 349 человек, в Свердловской области - 232, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Общее число заболевших коронавирусом в России перевалило за отметку 100 тысяч и составляет 114431 человек, 13220 пациентов выздоровели (1601 за прошедший день), 1169 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 96 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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