2020-05-01T11:11:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 25 человек в Самарской области

Общее число инфицированных достигло 392 человека
Михаил ГОРЮНОВ
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Еще 25 человек заболели коронавирусом в Самарской областиЕще 25 человек заболели коронавирусом в Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о новых выявленных случаях заболевания в регионе. Напомним, сегодня, 1 мая, в больницах появилось 25 новых пациентов с инфекцией.

– 9 из них заболели в Самаре, 9 – в Тольятти, по 2 – в Сызрани и Жигулевске. По одному человеку в Октябрьске, Волжском и Сызранском районах – говорится в сообщении.

10 человек выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими: 5 в Тольятти, 4 в Самаре, 1 в Жигулевске. 15 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.

Всего на КВИ за сутки проведено 3409 лабораторных исследований. Всего в регионе теперь 392 заболевших. 52 из них выздоровели и были выписаны, пятеро – скончались. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Горожан просят не покидать свои дома без лишней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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