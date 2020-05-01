За прошедшие сутки в Самарской области полиция выявила 133 нарушителя самоизоляции

1 Май 2020 2020-05-01T12:35:15+03:00

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30 апреля полицейские Самарской области выявили еще 133 нарушителя режима самоизоляции. На трех человек составили административные протоколы за неповиновение должностным лицам, осуществляющим государственный надзор, еще на девятерых - за то, что плохо следят за своими детьми, рассказывают в оперативном штабе региона по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

- Транспортные полицейские за сутки составили три протокола за нарушение режима самоизоляции. Органы исполнительной власти выявили 30 нарушений, муниципальной - 14, - указано в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора составили 3 протокола за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За сутки также вынесено 4 постановления о назначении административного наказания.

Напомним, что 1 мая стало известно, что в Самарской области заболели коронавирусом еще 25 человек. Общее число заболевших - 393. Под наблюдением на сегодняшний момент находится 683 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU