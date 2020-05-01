За прошедшие сутки в Самарской области полиция выявила 133 нарушителя самоизоляции
30 апреля полицейские Самарской области выявили еще 133 нарушителя режима самоизоляции. На трех человек составили административные протоколы за неповиновение должностным лицам, осуществляющим государственный надзор, еще на девятерых - за то, что плохо следят за своими детьми, рассказывают в оперативном штабе региона по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
- Транспортные полицейские за сутки составили три протокола за нарушение режима самоизоляции. Органы исполнительной власти выявили 30 нарушений, муниципальной - 14, - указано в сообщении.
Сотрудники Роспотребнадзора составили 3 протокола за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За сутки также вынесено 4 постановления о назначении административного наказания.
Напомним, что 1 мая стало известно, что в Самарской области заболели коронавирусом еще 25 человек. Общее число заболевших - 393. Под наблюдением на сегодняшний момент находится 683 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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