2020-05-01T13:12:30+03:00
Происшествия

В Тольятти на пешеходном переходе иномарка сбила 65-летнего мужчину

Пострадавшему понадобилась помощь врачей
Михаил ГОРЮНОВ
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Будьте аккуратнее на дорогахБудьте аккуратнее на дорогахФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера днем, 30 апреля, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП. В 13-00 там на улице Матросова автомобиль "Киа" сбил 65-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

- За рулем иномарки находился 64-летний мужчина. Он ехал в направлении улицы Лизы Чайкиной, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пешеходу оказали медицинскую помощь. Сейчас он уже отпущен домой. По информации инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба ее участника находились в трезвом состоянии. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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