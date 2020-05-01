Индекс самоизоляции в Самаре держится на низком уровне

1 Май 2020 2020-05-01T13:52:02+03:00

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К середине дня 1 мая в Самаре очень низкий индекс самоизоляции. Сейчас он составляет 2,5. Это один из двух последних показателей в стране среди городов миллионников.

- Утром было очень мало людей на улицах. А сейчас повыскакивали. На Ленинградской много народа, маски на подбородки опустили и гуляют, - рассказывает "КП-Самара" местная жительница Ксения.

В то же время власти убеждают - за нарушителями режима самоизоляции следим! На майские праздники на улицах города усилены полицейские патрули. Так, за прошедшие сутки стражи порядка выявили больше ста человек, беспричинно отдыхавших на улицах. Людям советуют оставаться дома и не рисковать своим здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU