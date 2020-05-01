2020-05-01T13:52:02+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Самаре держится на низком уровне

1 мая на улицах города находится очень много людей
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Люди продолжают гулять по улицамЛюди продолжают гулять по улицамФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

К середине дня 1 мая в Самаре очень низкий индекс самоизоляции. Сейчас он составляет 2,5. Это один из двух последних показателей в стране среди городов миллионников.

- Утром было очень мало людей на улицах. А сейчас повыскакивали. На Ленинградской много народа, маски на подбородки опустили и гуляют, - рассказывает "КП-Самара" местная жительница Ксения.

В то же время власти убеждают - за нарушителями режима самоизоляции следим! На майские праздники на улицах города усилены полицейские патрули. Так, за прошедшие сутки стражи порядка выявили больше ста человек, беспричинно отдыхавших на улицах. Людям советуют оставаться дома и не рисковать своим здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бессмертный полк 9 мая 2020 года в Самаре: традиционная акция пройдет в новом формате
В Самаре полицейские начали проверять дачников
Индекс самоизоляции в Самаре держится на низком уровне
В Тольятти на пешеходном переходе иномарка сбила 65-летнего мужчину
За прошедшие сутки в Самарской области полиция выявила 133 нарушителя самоизоляции
"В таком точно не заболеешь!": в Самаре появился трамвай, который соблюдает масочный режим
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 25 человек в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 1 мая 2020 года: заболели еще 25 человек
В Самарской области работает горячая линия для тех, кто хочет купить маску в аптеке
"Это 67 передвижных аппаратов ИВЛ": врачам Самарской скорой помощи вручили новые автомобили
Самарец заснял на видео страшного монстра в маске, который пытался залезть к нему в квартиру
Авиапарад в Самаре на 9 мая 2020 года: в небе пролетят сверхзвуковые истребители и фронтовые бомбардировщики
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 1 мая 2020 года: маски, закрытые кладбища и лидерские позиции