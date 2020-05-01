2020-05-01T14:24:03+03:00
Общество

В Самаре полицейские начали проверять дачников

Правоохранители следят за тем, чтобы люди не нарушали режим самоизоляции
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские напоминают людям, что нужно следить за своим здоровьемПолицейские напоминают людям, что нужно следить за своим здоровьемФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре на посту ДПС, который находится на Зубчаниновском шоссе, сотрудники полиции проверяли горожан, выехавших на свои дачи. Мероприятие организовано в рамках реализации мер, направленных на противодействие распространению коронавируса.

- У автомобилистов, направляющихся на дачи, сотрудники ГИБДД проверяют наличие разрешительных документов, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Помимо этого водителям, а также тем, кто передвигается на общественном транспорте, напоминают, что с 1 мая на территории региона введен масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в общественных местах.

Полицейские проверили, как жители Самары выезжают на дачные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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