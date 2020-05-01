В Самаре полицейские начали проверять дачников
В Самаре на посту ДПС, который находится на Зубчаниновском шоссе, сотрудники полиции проверяли горожан, выехавших на свои дачи. Мероприятие организовано в рамках реализации мер, направленных на противодействие распространению коронавируса.
- У автомобилистов, направляющихся на дачи, сотрудники ГИБДД проверяют наличие разрешительных документов, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Помимо этого водителям, а также тем, кто передвигается на общественном транспорте, напоминают, что с 1 мая на территории региона введен масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в общественных местах.
Полицейские проверили, как жители Самары выезжают на дачные участки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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