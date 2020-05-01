В Самаре полицейские начали проверять дачников

1 Май 2020 2020-05-01T14:24:03+03:00

Полицейские напоминают людям, что нужно следить за своим здоровьем Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители следят за тем, чтобы люди не нарушали режим самоизоляции

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В Самаре на посту ДПС, который находится на Зубчаниновском шоссе, сотрудники полиции проверяли горожан, выехавших на свои дачи. Мероприятие организовано в рамках реализации мер, направленных на противодействие распространению коронавируса.

- У автомобилистов, направляющихся на дачи, сотрудники ГИБДД проверяют наличие разрешительных документов, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Помимо этого водителям, а также тем, кто передвигается на общественном транспорте, напоминают, что с 1 мая на территории региона введен масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в общественных местах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/776564" frameborder="0"></iframe> Полицейские проверили, как жители Самары выезжают на дачные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU