Бессмертный полк 9 мая 2020 года в Самаре: традиционная акция пройдет в новом формате

1 Май 2020 2020-05-01T16:18:32+03:00

В Самаре Бессмертный полк пройдет в новом формате Фото: Из архива "КП"

Стало известно, как будет организована акция Бессмертный полк 9 мая 2020 года

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, как будет организована акция Бессмертный полк 9 мая 2020 года. Глава региона заверил, что она состоится несмотря на все ограничения.

- Самая трогательная и значимая акция Бессмертный полк пройдёт на территории Самарской области, хотя и в другом формате, - отметил Азаров сегодня на встрече с "волонтерами Победы".

По инициативе общественников, 9 мая ровно в 12:00 люди выйдут на балконы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. К мероприятию может присоединиться любой желающий.

Губернатор попросил ребят распространить эту информацию. Также он добавил, что Самарская область присоединится и ко Всероссийской акции: ровно в 20:00 споёт "День Победы", а в 22:00 - зажжет в окнах огни в память о героях.

ИСТОЧНИК KP.RU