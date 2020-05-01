Бессмертный полк 9 мая 2020 года в Самаре: традиционная акция пройдет в новом формате
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, как будет организована акция Бессмертный полк 9 мая 2020 года. Глава региона заверил, что она состоится несмотря на все ограничения.
- Самая трогательная и значимая акция Бессмертный полк пройдёт на территории Самарской области, хотя и в другом формате, - отметил Азаров сегодня на встрече с "волонтерами Победы".
По инициативе общественников, 9 мая ровно в 12:00 люди выйдут на балконы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны. К мероприятию может присоединиться любой желающий.
Губернатор попросил ребят распространить эту информацию. Также он добавил, что Самарская область присоединится и ко Всероссийской акции: ровно в 20:00 споёт "День Победы", а в 22:00 - зажжет в окнах огни в память о героях.
ИСТОЧНИК KP.RU