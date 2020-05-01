Застрявших в Индии жителей Самары и Тольятти завтра вернут в Россию

1 Май 2020 2020-05-01T17:29:28+03:00

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Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции некоторые жители региона застряли за границей. Так, 17 человек вынужденно остались в Индии - в Дели. К счастью, их проблема нашла своего разрешение.

- Завтра 17 жителей Самары и Тольятти, застрявшие в Дели, вылетают в Москву. Коллеги из минкомсвязи РФ решили вопрос их размещения в подмосковном обсерваторе, - сообщил депутат государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн.

Политик отметил, что других тревожных сигналов от самарцев за границей не поступало. Вместе с губернатором региона Дмитрием Азаровым Хинштейн держит подобные вопросы в поле особого зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU