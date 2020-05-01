2020-05-01T17:42:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Самарской области: инфекцию нашли ещё и в Сызранском районе

На карте распространения коронавируса в Самарской области 1 мая 2020 года добавился Сызранский район
Михаил ГОРЮНОВ
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Карта заболевших коронавирусом растетКарта заболевших коронавирусом растетФото: Из личного архива
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Карта распространения коронавируса в Самарской области на 1 мая 2020 года пополнилась Сызранским районом. Там нашли одного зараженного коронавирусом.

Отмечается, что заболевший - это пациент, обследованный с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Название поселения, где нашли инфицированного, в оперативном штабе не уточняют.

В Самаре и Тольятти в минувшие сутки выявили по 9 заболевших. Двоих в Сызрани, столько же в Жигулевске. Еще по одному - в Октябрьске и Волжском районе. Всего в регионе заболели коронавирусом 392 человека. Полную карту заболеваемости можно посмотреть по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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