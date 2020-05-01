Карта распространения коронавируса в Самарской области: инфекцию нашли ещё и в Сызранском районе
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 1 мая 2020 года пополнилась Сызранским районом. Там нашли одного зараженного коронавирусом.
Отмечается, что заболевший - это пациент, обследованный с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Название поселения, где нашли инфицированного, в оперативном штабе не уточняют.
В Самаре и Тольятти в минувшие сутки выявили по 9 заболевших. Двоих в Сызрани, столько же в Жигулевске. Еще по одному - в Октябрьске и Волжском районе. Всего в регионе заболели коронавирусом 392 человека. Полную карту заболеваемости можно посмотреть по этой ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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