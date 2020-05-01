2020-05-01T18:53:14+03:00
Общество

Дмитрий Азаров вместе с волонтерами собрал продуктовые наборы для пенсионеров Самарской области

Пожилым людям, находящимся на самоизоляции, продолжают оказывать помощь
Геннадий ВЕТРОВ
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Дмитрий Азаров пообщался с волонтерамиДмитрий Азаров пообщался с волонтерами
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1 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в самарский Агропарк, где пообщался с волонтерами регионального проекта "Продуктовая помощь" всероссийской акции "Мы вместе". Он пообщался с ребятами и помог им собрать наборы для пенсионеров, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

- Вы делаете очень важное дело. Людям старшего поколения, которые не могут общаться с родными, важно знать, что они не одни, что если понадобится какая-либо помощь, они за ней могут обратиться, - отметил глава региона.

Акция стартовала в регионе неделю назад. В города и районы Самарской области уже передано больше 8 тысяч наборов. Всего планируется собрать более 40 тысяч продуктовых корзин. В них — крупы, макароны, масло, чай, сахар, мука, предметы первой необходимости.

Волонтеры работают в среднем по 4 часа в день. Перед каждой сменой в штабе им измеряют температуру. Активистам выдается набор из нескольких масок и антисептиков. Перед тем, как нанести визит, участники акции общаются с пожилыми людьми по телефону и обо всем предупреждают.

- Бабушки и дедушки очень рады, что о них государство помнит и заботится, тому, что мы уделяем им внимание. Они, конечно, хотят пообщаться, но по условиям передача продуктов — бесконтактная, мы должны в первую очередь думать об их здоровье, — рассказал волонтер Василий Чертилин.

Напомним, что Дмитрий Азаров также обсудил с ребятами День Победы. В частности, он заявил им, что самая трогательная и значимая акция Бессмертный Полк пройдет на территории области в новом формате. 9 мая ровно в 12:00 люди выйдут на балконы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны.

Также глава региона по телефону поздравил героев СоцТруда с Первомаем - народного учителя СССР Евгению Аршлутову и заслуженного работника сельского хозяйства Анну Воргодяеву. Через волонтеров он передал им подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дмитрий Азаров вместе с волонтерами собрал продуктовые наборы для пенсионеров Самарской области
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